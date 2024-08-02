В Новом Уренгое среди торговцев фруктами нашли мигранта-нелегала. Управление по вопросам миграции окружного МВД запретило ему въезд в РФ.

Всего с начала года в отношении продавцов фруктово-овощных палаток составлен 331 протокол на общую сумму штрафов 433 тыс. рублей, сообщают в мэрии газовой столицы. Такими итогами там делятся после очередного рейда муниципальной инспекции. Участники рейдов ищут палатки, где занимаются несанкционированной торговлей.

«С недавних пор для уличных торговцев появилось альтернативное решение – для них выделена благоустроенная территория возле бывшего магазина «Десяточка». Но переезжать туда они не торопятся, выбирая самый лёгкий путь – просто передвигаться с товаром с одной локации на другую», – сетуют городские чиновники.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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