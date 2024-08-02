Житель Нового Уренгоя перевёл почти 6 млн рублей мошенникам в попытках получить инвестиции

Житель Нового Уренгоя перевёл мошенникам 5,8 млн рублей, желая заработать на инвестициях. Ему позвонили через «WhatsApp» с номера, который зарегистрирован в Королевстве Швеция.

«Неизвестный под предлогом получения инвестиций убедил пострадавшего перейти по соответствующей ссылке в приложении «Babyt» и создать кошелёк, на который в дальнейшем мужчина внёс денежные средства в размере более 5,8 млн рублей», – рассказали в прокуратуре Ямала.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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