Насильнику несовершеннолетней ужесточили наказание

На Ямале насильник, надругавшийся над несовершеннолетней, получил бОльший срок, чем ему был назначен судом первой инстанции.

По данным следствия и суда, мужчина 1990 года рождения, житель поселка Пангоды Пуровского района ЯНАО, в период с декабря 2019 по март 2020 года совершал иные сексуальные действия с применением насилия и угрозой его применения в отношении несовершеннолетней, по возрасту не достигшей 14 лет.

Адвокат, представлявший интересы подследственного, не согласившись с приговором суда, который назначил подсудимому 9 лет лишения свободы, обратился с обжалованием в апелляционную судебную инстанцию.

В результате апелляционным определением приговор городского суда был изменен, но не в пользу осужденного – в результате ему было назначено наказание в виде 13 лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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