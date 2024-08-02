Телефонную будку за 1 млн рублей закупают власти Ноябрьска для горожан

Власти Ноябрьска покупают телефонную будку за 1 млн рублей в качестве арт-объекта. Миллион рублей потратит на этот объект ГДК «Русь».

«Тёплая телефонная будка выполнена из металлического каркаса, цвет – зелёный металлик, облицовка АКП панелями, утепление при помощи ППУ наполнения», – говорится в материалах закупки.

В будке должна быть установлена воздушная тепловая завеса, Wi-Fi роутер, камера видеонаблюдения, кнопка вызова экстренных служб.

Будку нужно поставить в Ноябрьск до 15 августа.

Будку закупят в рамках подготовки и проведения городского проекта, посвященного Дню города и Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Источник финансирования: субсидия на иные цели, предоставленная на реализацию мероприятий по развитию культуры и искусства в рамках направления «Развитие культурно-досуговой деятельности, народного творчества, профессионального искусства и кинопоказа».

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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