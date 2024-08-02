Ямальчанке в Екатеринбурге вернули зрение с помощью пересадки ее собственной сетчатки

В Екатеринбурге врачи центра «Бонум» вернули зрение ямальчанке. 65-летняя жительница Салехарда перестала хорошо видеть после разрыва центральной части сетчатки глаза, которая обеспечивает практически 90% зрения человека. Проблему усилила катаракта, и пациентка из-за совокупности патологий могла лишиться зрения.

Специалистам «Бонума» пришлось провести две операции, сообщает пресс-служба свердловского Минздрава. После первого вмешательства отслойка сетчатки в центральной зоне глаза ушла, но разрыв полностью не закрылся, поэтому, несмотря на улучшение зрения, дефект в виде тёмного пятна полностью не исчез. Тогда врачи решились на трансплантацию собственной сетчатки с задней поверхности глазного яблока пациентки.

Врачам удалось достигнуть успеха, пациентка была выписана и уже находится дома, отметили в пресс-службе свердловского Минздрава.

Екатеринбург, Елена Васильева

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