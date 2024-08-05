Наркосбытчику добавили три года к «мягкому» приговору

Три года добавили к «мягкому» приговору наркосбытчику в ЯНАО.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, летом 2023 года подсудимый на территории Ноябрьска намеревался сбыть более 40 граммов наркотиков через сеть закладок.

Суд первой инстанции признал подсудимого виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере), назначив наказание в виде 5 лет лишения свободы, посчитав недоказанным умысел на сбыт наркотиков.

Приговор обжалован государственным обвинителем в связи с неверной квалификацией действий осужденного и мягкостью назначенного наказания.

Суд автономного округа согласился с доводами апелляционного представления и квалифицировал действия виновного по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере), усилив наказание до 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Салехард, Елена Васильева

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