Пьяный ямалец угрожал расправой сотруднику ГАИ и разбил стекло в служебном автомобиле

На Ямале пойдет под суд мужчина, который в пьяном виде угрожал расправой сотруднику ГАИ.

По данным следствия, в селе Яр-Сале Ямальского района 14 апреля 2024 года инспектор ДПС при патрулировании улиц села выявил местного жителя, управлявшего снегоходом в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на законные действия сотрудника полиции, отстранившего мужчину от управления транспортным средством, правонарушитель, желая запугать инспектора и избежать административного наказания, угрожал насилием в его адрес и адрес его семьи. При этом, обвиняемый, демонстрируя серьезность своих намерений, локтем выбил стекло служебного автомобиля.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Салехард, Елена Васильева

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