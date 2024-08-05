На Ямале стартует Неделя традиций и родных языков коренных народов Севера

На Ямале началась Неделя традиций и родных языков коренных народов Севера. С 5 по 11 августа пройдет более 200 мероприятий. Среди них – встречи с выдающимися представителями из числа коренных северян, соревнования по национальным видам спорта, выставки и мастер-классы, гастрономический фестиваль, демонстрация коллекций дизайнерской одежды по мотивам этнических костюмов. В день праздника, 9 августа, в городах и районах будут организованы конкурсные и концертные программы.

Узнать о проводимых мероприятиях можно на сайте Ямал100.рф.

Главным событием недели станет гастрономический фестиваль национальной кухни коренных народов Севера «Нянь Фест». Он пройдет 9-10 августа на территории базы отдыха «Ямал Парк». Фестиваль познакомит посетителей с традиционными и современными рецептами блюд ненцев, хантов, коми и селькупов. На фестивале будет работать ярмарка местной продукции и зона питания, где можно будет продегустировать продукцию. Гости праздника смогут принять участие в прикладных мастер-классах и спортивных соревнованиях. Также на мероприятии подведут итоги конкурса видеороликов «Мы говорим на родном языке» и конкурса детских рисунков «Полярные краски».

Дополнительной активностью для всех жителей округа станет и окружная викторина «Культура и традиции коренных народов Ямала». Принять участие в викторине сможет каждый житель округа, ответив на вопросы на сайте Ямал100.рф. Итоги будут подведены 13 августа с помощью рандомайзера из конкурсантов, ответивших на все вопросы верно, выберут шесть победителей.

В регионе проживают свыше 48 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера. Более 18 тысяч из них ведут традиционный образ жизни.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации региона, Неделя традиций и родных языков коренных малочисленных народов Севера стала в этом году восьмой по счету тематической неделей, которая проходит в рамках стратегии развития региона «Ямал-100». Это программа развития региона к его столетнему юбилею в 2030 году, которая была объявлена губернатором Дмитрием Артюховым в 2023 году в ходе ежегодного послания. В этом году запланировано проведение еще пяти тематических недель.

Салехард, Елена Васильева

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