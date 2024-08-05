Ямал выполнил план по воду жилья – построено 190 тысяч квадратных метров

Ямал отчитался о выполнении годового плана по вводу жилья. За семь месяцев в округе построили 190 тысяч квадратных метров жилья, введено в эксплуатацию 32 многоквартирных дома на 2233 квартиры. Еще 477 домов возведено в сфере индивидуального строительства.

Лидером стал Новый Уренгой – построено 43 тысячи квадратных метров. На втором месте Салехард – 40 тысяч квадратных метров, на третьем Пуровский район – 38 тысяч квадратных метров.

План по вводу жилья, установленный Минстроем России, выполнен в округе на 100%. Ввод новых домов способствует реализации целей национального проекта «Жилье и городская среда» и решению задачи губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по расселению одного миллиона квадратных метров аварийного жилфонда до конца 2025 года.

«Основной объем жилья возводится окружным фондом жилищного строительства. Благодаря комплексной застройке вырастают целые микрорайоны со всей сопутствующей инфраструктурой – образовательными учреждениями, парковыми и спортивно-игровыми зонами, автопарковками», – рассказала начальник управления жилищной политики департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Марина Байдюк.

Пример подобного подхода – строящийся в окружной столице Обдорский, рассчитанный на пять тысяч семей. Здесь работает детский сад, рядом открыта новая школа на 800 мест. Ведется строительство школы на 1275 мест, запланировано возведение еще одного детсада и кванториума. В микрорайоне уже введены три дома на 550 квартир. Ключи от новых квартир в июне этого года первым новоселам вручил губернатор Дмитрий Артюхов.

Комплексно застраивается и Южный в Тарко-Сале, рассчитанный на 876 квартир. Первые три дома уже сданы, а полностью микрорайон будет введен до конца года. Ведется строительство пешеходного бульвара, который станет местом для отдыха и прогулок. Для повышения надежности коммунальных систем поблизости строится новая котельная. В микрорайоне в рамках механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ появятся школа и детский сад. Торжественное вручение ключей первым жителям микрорайона состоялось 26 июля.

Продолжается строительство микрорайона Солнечного в поселке Тазовский, рассчитанного почти на 700 квартир. С 2021 года здесь введено уже шесть домов, последний – в феврале этого года. Для инженерного обеспечения микрорайона построены новые сети тепло-, водо- и электроснабжения. В пешей доступности находится «Космическая» школа, которую сдали в конце прошлого года.

По итогам 2023 года Ямал показал самые высокие темпы ввода жилья среди регионов УрФО. Прирост к предыдущему году составил 52,6%, было введено 290 тысяч квадратных метров нового жилья.

В 2024 году на Ямале ожидается рекорд новоселий. Прогнозируется сдать порядка 300 тысяч квадратных метров жилья до конца года. В новые квартиры переедут около четырех тысяч семей.

Салехард, Елена Васильева

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