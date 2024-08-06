Надымские власти оплатили концерты на 15 млн рублей

В Надыме на дне рождения города 30-31 августа выступят MIA BOYKA, Наташа Королёва и лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец. Об этом сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

Сколько будет стоить концерт каждого конкретного исполнителя – неясно. Однако известно, что МАУК «Надымская районная клубная система» заключила два договора на организацию выступления артистов. Один – на 9,3 млн рублей. Второй – на 6 млн рублей. Договоры заключены в конце июня и действуют до конца сентября.

Надымский район, Наталья Ефремова

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