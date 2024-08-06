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Вторник, 6 августа 2024, 10:21 мск

Новости Ямал

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Ямал хочет построить в Крыму всесезонную здравницу

Фото – тг-канал Дмитрия Артюхова

Ямал может построить в Крыму всесезонный оздоровительный центр. Об этом сообщил глава автономного округа Дмитрий Артюхов после встречи с губернатором Крыма Сергеем Аксёновым.

«Ямал и Крым вместе воплощают проекты в экономике, туризме, молодёжной политике. Обсудили возможности их расширения для северян – это может быть проект всесезонного ямальского оздоровительного центра»,– написал глава ЯНАО в своём канале.

Подробности пока не озвучены.

Также г-н Артюхов обратил внимание на то, что именно из Крыма на фронт уходит значительная часть снабжения, а бойцы, в том числе ямальцы, приезжают в отпуска и на лечение.

Салехард, Наталья Ефремова

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