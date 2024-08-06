В Ноябрьске спасали ребёнка после выпитой жидкости для розжига

Трёхлетний ребёнок в Ноябрьске выпил жидкость для розжига. Его спасали в реанимации центральной городской больницы.

«К счастью, родители вовремя заметили и немедленно вызвали скорую помощь. Благодаря своевременным действиям взрослых, малышу была оказана необходимая медицинская помощь, и вскоре после стабилизации его состояния он был выписан домой», – рассказали в медучреждении.

Там добавили, что ежегодно в больницу Ноябрьска попадают 1-2 ребёнка с отравлением жидкостью для розжига.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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