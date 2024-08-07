В Лабытнанги осудят мать и дочь за попытку отравления агрессивного пьянствующего родственника

В Лабытнанги будут судить женщину и её дочь, а также их знакомого за то, что все они пытались отравить мужчину. Пострадавший мужчина является братом и сыном для обвиняемых женщин. Он освободился из тюрьмы, пил, нападал на женщин, разрушил квартиру.

«В декабре 2023 года жительница 1972 года рождения вместе со своей 26-летней дочерью организовали покушение на убийство близкого родственника. Способом убийства они определили отравление различными ядами, лекарственными и сильнодействующими препаратами, подмешанными в спиртное. Они предложили их общему знакомому участвовать в преступном замысле. Мужчина под видом совместного распития спиртного доставлял потерпевшему алкоголь с содержащимися в нём ядовитыми веществами и сильнодействующими препаратами, а также пользуясь нахождением потерпевшего в сильнейшем состоянии опьянения, насильно вливал ему в рот отравленное спиртное», – рассказали в Следкоме Ямала

18 декабря 2023 года потерпевшего доставили в больницу с признаками отравления, ему помогли. Однако женщины продолжали его подтравливать.

27 декабря сотрудники полиции задержали сестру потерпевшего, когда она намеревалась передать нанятому мужчине очередную бутылку с отравляющей спиртосодержащей жидкостью.

Квалификация дела – ч. 3 ст. 30 п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, по найму).

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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