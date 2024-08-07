На Ямале после столкновения лодки и катера погибли люди

В Красноселькупском районе столкнулись катер и лодка. Погибли двое пассажиров лодки. ЧП случилось 2 августа 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело.

«По версии следствия, вечером 2 августа судоводитель, управляя лодкой «Крым» с двумя пассажирами на борту, двигаясь по реке Таз на расстоянии около 1 км от села Красноселькуп допустил столкновение с катером СГТ-4. Последовало затопление судна «Крым». Находящиеся на его борту мужчина 1964 года рождения и женщина 1980 года рождения оказались в воде и погибли», – рассказали в Центральном следственном управлении на транспорте.

Квалификация дела – ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Красноселькупский район, Наталья Ефремова

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