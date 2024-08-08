Россия будет укреплять свое присутствие в Арктике

России важно укреплять свое присутствие в Арктике, выполнять там масштабные инфраструктурные проекты, но при этом надо сохранить хрупкую уникальную местную природу, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики.

Вопросам освоения и гармоничного развития Арктики уделяется приоритетное внимание государства, напомнил Патрушев в приветствии участникам форума «Арктика-Регионы» в Архангельске, сообщает РИА «Новости».

«Нам важно укреплять свое присутствие в регионе, реализовывать масштабные инфраструктурные проекты, поддерживать научно-исследовательские инициативы. При этом необходимо сохранить хрупкую уникальную природу приполярных территорий», – подчеркнул помощник главы государства.

Достижение стратегических целей в Арктике напрямую зависит от совместной слаженной работы органов власти, бизнеса, научных организаций, энергичных и неравнодушных людей, которыми славится наша страна, отметил он.

Патрушев пожелал участникам форума продуктивной работы, выработки решений, способствующих сохранению лидирующей позиции России в Арктике, социально-экономическому развитию Арктической зоны РФ, улучшению условий проживания населения северных городов и поселков.

Второй форум «Арктика – Регионы» пройдет в Архангельске 8-9 августа. Организатор форума – правительство Архангельской области. Планируется, что мероприятие станет дискуссионной площадкой для выработки совместных решений по эффективному развитию судоходства и морской логистики по Северному морскому пути, строительству и ремонту арктического флота, модернизации портовой инфраструктуры и кадрового обеспечения.

Москва, Елена Васильева

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