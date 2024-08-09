Росатом ожидает в 2024 году рекордный объем грузоперевозок по Северному морскому пути

Росатом ожидает в 2024 году рекордный объем грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) до 40 млн тонн. Об этом заявил специальный представитель госкорпорации по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

«Если говорить о цифрах, то рекорд Советского Союза – 6,8 млн тонн в 1987 году, а в 2024 году мы ожидаем новый рекорд – до 40 млн тонн», – сказал Панов, выступая на пленарной сессии форума «Арктика – регионы» в Архангельске, сообщает ТАСС.

В 2023 году объем перевозок по СМП составил 36,254 млн тонн, превысив целевой показатель более чем на 250 тыс. тонн. Объем транзитных перевозок по итогам того же года показал рекордные 2,15 млн тонн.

Ранее, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Панов сообщил, что в 2024 году «Росатом» планирует перевезти по СМП до 3 млн тонн транзитных грузов. В январе, выступая на площадке клуба «Валдай», он заявил, что объем грузоперевозок по Северному морскому пути ежегодно будет ставить рекорды.

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© 2024, РИА «Новый День»

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