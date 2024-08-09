На Ямале отмечается Международный день коренных народов мира

Ежегодно 9 августа отмечается праздник, посвященный защите прав, сохранению культуры и языков коренных этносов. К ямальцам с поздравлением обратился глава региона Дмитрий Артюхов.

На сегодняшний день в округе проживают свыше 48 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера. Это ненцы, ханты, селькупы, 18 тысяч из них – продолжают вести традиционный образ жизни.

«В этот день мы отмечаем важный и знаковый для Ямала праздник – День коренных народов мира. Мы благодарим за богатое культурное наследие и уникальные традиции наших коренных народов, которые составляют неотъемлемую часть истории и самобытности нашего региона. Традиции, язык и культура – это сокровища, которые мы должны беречь и передавать из поколения в поколение. Наша задача – создать все условия для комфортного проживания каждого представителя КМНС. Ежегодно вводим новые меры поддержки, опираясь на мнение наших тундровиков. Стараемся вместе определять новые векторы развития нашего региона, сохраняя баланс между самобытностью и вызовами современности», – рассказал губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов.

В округе предусмотрено более 40 мер социальной поддержки для кочевников. Ямальцам выдают все необходимое для жизни в тундре в соответствии с региональным стандартом материальной обеспеченности. Например, тундровикам выдают аптечки, комплекты спутниковой связи, мини-электростанции, бензопилы, ГСМ и многое другое.

Молодые семьи, у которых появился третий и последующие дети, по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова получают первый в стране чумовой капитал. За время действия программы комплекты для установки национального жилища получили порядка 300 молодых кочующих семей. По итогам поездки губернатора в Антипаютинскую тундру принято решение о выдаче чумового капитала по факту рождения второго или любого последующего ребенка.

Студентам из числа КМНС, обучающимся в вузах, назначаются именные стипендии, компенсируются расходы за проживание в общежитиях или аренду жилья.

Отметим, что меры поддержки на Ямале постоянно совершенствуются. Этим летом по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова проводится масштабное обсуждение действующих мер поддержки с тундровиками. Их предложения будут использованы для обновления дорожной карты. Серия рабочих встреч уже состоялась в местах проживания кочевников Ямальского, Тазовского и Приуральского районов, охватив 230 семей.

С поздравлениями и словами благодарности к коренным жителям Ямала обратилась директор окружного департамента КМНС.

«История, обычаи, традиционный уклад жизни коренных жителей Ямала является неотъемлемой частью нашей культуры. В этот день хочу поблагодарить всех тех, кто трудится и помогает в деле сохранения уникального культурного и исторического наследия коренных народов Севера и многовековых традиций наших предков. Желаю всем ямальцам здоровья, успехов и благополучия», – отметила Ульяна Каленюк.

На Ямале в рамках праздника пройдут более 200 мероприятий. Среди них – встречи с выдающимися северянами, соревнования по национальным видам спорта, квизы, выставки, мастер-классы и гастрофестивали. Планируется организация конкурсных и концертных программ в городах и районах. Детальную информацию о мероприятиях можно найти на официальном сайте Ямал100.рф.

Салехард, Елена Васильева

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