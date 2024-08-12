На Ямале суд признал плохую работу службы судебных приставов

Суд признал, что сотрудники службы судебных приставов в Пуровском районе работали плохо, за это они должны выплатить компенсацию. Подробности рассказывают в прокуратуре Ямале, куда пожаловался представитель ребёнка, которому один из родителей не платил алименты.

«Проверкой выявлено бездействие со стороны судебных приставов, не принявших должных мер к взысканию с должника алиментов и образовавшейся у него задолженности. Решения о привлечении виновника к административной и уголовной ответственности также не приняты», – уточнили в ведомстве.

Прокурор района в интересах несовершеннолетнего в суд подал исковое заявление, по результатам рассмотрения которого на службу судебных приставов возложена обязанность выплатить несовершеннолетнему компенсацию в 20 тыс. рублей.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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