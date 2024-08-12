Власти Салехарда за бюджетные деньги закупают рекламные экраны

Власти Салехарда за бюджетные деньги приобретают рекламные экраны. Необходимость покупки трёх Led пилонов объясняют «проведением информационных кампаний по продвижению социально значимых проектов».

Рекламные экраны установят на улице Чубынина.

Максимальная цена контракта – 12,7 млн рублей. Победитель торгов ещё не определён.

У конструкции должна быть возможность размещения интерактивных виджетов: погода, время, текст, бегущая строка и RSS.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube