«Харампурнефтегаз» после проверки прокуратуры оплатил загрязнение земель

Компания «Харампурнефтегаз» после вмешательства прокуратуры возместила вред из-за разлива нефтесодержащей жидкости.

Загрязнения нашли, когда окружная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения природоохранного законодательства и законодательства о промышленной безопасности компании. Структура занимается добычей нефти и газа.

«Выявлены факты загрязнения лесных участков нефтесодержащей жидкостью на общей площади более 3500 м2, причинившие ущерб лесному фонду на сумму более 4 млн рублей», – уточнили в пресс-службы прокуратуры Ямала.

Указанную сумму компания уже выплатила.

Губкинский, Наталья Ефремова

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