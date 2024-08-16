В Ноябрьске людям выплатили зарплату только после жалобы в прокуратуру

В Ноябрьске людям выплатили зарплату только после обращения в прокуратуру. Расчёт задерживала фирма ООО «Западно-Сибирская Компания», рассказали в надзорном ведомстве.

Работники компании сообщили, что заработная плата выплачивалась им несвоевременно, расчёт при увольнении в день увольнения также не произведён.

«Генеральному директору юридического лица внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Работникам выплачена компенсация за задержку выплаты заработной платы, а также компенсация морального вреда», – сообщили в прокуратуре.

Там добавили, что в отношении компании и её генерального директора прокурор возбудил дела об административных правонарушениях по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы и иных выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений).

Судя по данным базы «Контур.Фокус», в Ноябрьске зарегистрирована одноименная компания. Директор и учредитель в ней – Рахмангулова Гульназ Рафисовна.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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