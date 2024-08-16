На Ямале будут судить сотрудника предприятия за фиктивную сделку по аренде техники

В Надымском районе закончили расследование коррупционного уголовного дела в отношении сотрудника компании «Газэнергострой» (название компании известно агентству «Новый День» из собственных источников). Он договорился с коллегой о том, чтобы заключить фиктивный договор аренды техники. Деньги от фиктивной сделки он забирал себе. Подробности раскрывают в Следкоме Ямала, не называя наименование фирмы.

«В 2022 году руководитель проекта, в чьи полномочия входило определение перечня строительной техники, машин и механизмов, требуемых для осуществления строительного производства на объекте, договорился с находящимся с ним в доверительных отношениях производителем работ обеспечить заключение фиктивного договора аренды строительной техники, принадлежащей их знакомому индивидуальному предпринимателю», – описали фабулу дела следователи.

Предприниматель получал своевременную оплату. Далее вырученные незаконным путём деньги поступали производителю работ, который в свою очередь ежемесячно передавал оговоренные суммы незаконного денежного вознаграждения руководителю проекта.

Следствием установлено, что с октября 2022 года по март 2023 года обвиняемый получил коммерческий подкуп в общей сумме более 1 млн рублей.

В отношении производителя работ, добровольно сообщившего о преступлении правоохранительным органам и в дальнейшем активно способствовавшего расследованию преступления, уголовное преследование прекращено в связи с примечанием к ст.204 УК РФ.

Квалификация уголовного дела в отношении руководителя проекта- ч. 8 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа в особо крупном размере).

Надымский район, Наталья Ефремова

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