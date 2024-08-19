В Ноябрьске полиция травмировала байкера

В Ноябрьске патрульная машина зажала мотоциклиста между дорогой и обочиной, пытаясь остановить. У водителя мотобайка зафиксирована травма. Видео с места происшествия распространилось в Сети. ЧП случилось 18 августа днём.

Как сообщили изданию «Ямал 1» в Госавтоинспекции города, мужчина 1987 года рождения управлял мотоциклом с подложными номерными знаками и без водительского удостоверения, отказывался остановиться по требованию правоохранителей. «В результате чего на улице Ленина байк протаранил патрульный автомобиль», – рассказали в ведомстве.

Полицейские оказали водителю помощь и передали медикам. По факту случившегося организована проверка, заключили в ГАИ.

В группе «Происшествия Ноябрьск» в ВК есть видеозапись момента столкновения. На нём видно, что машина ГАИ догнала мотоциклиста и на повороте прижала его к обочине.

фото – «Происшествия Ноябрьск»

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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