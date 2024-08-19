На Ямале вездеход задавил сейсмолога

В Ямальском районе водитель вездехода задавил насмерть рабочего. ЧП случилось 19 января 2024 года. Водителя осудили – он избежал колонии, его приговорили к 1 году 4 месяцам ограничения свободы.

«В Ямальском районе сейсморазведочная бригада рабочих на вездеходе выехала на заданный участок местности для выполнения работ. В ходе выполнения задач водитель вездехода, не убедившись в отсутствии людей и препятствий для движения транспортного средства задним ходом, без подачи бригадиром сигнала к движению, самовольно начал движение. При этом подавая транспортное средство назад, он по неосторожности произвел наезд на находившегося позади вездехода рабочего» – рассказали подробности трагедии в Следкоме Ямала.

От травм погиб 32-летний мужчина.

Водитель признан виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

фото – СУ СК Ямала с места происшествия

Ямальский район, Наталья Ефремова

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