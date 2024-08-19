Губернатор Артюхов открыл в Ноябрьске спорткомплекс в здании бывшего ТЦ

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в понедельник, 18 августа, работает в Ноябрьске. Он открыл спорткомплес «Северный характер», который обустроили в здании бывшего торгового центра. Как уточнили в пресс-службе главы региона, на проведение реконструкции ушло всего восемь месяцев.

На первом этаже расположились залы для тайского бокса, фитнеса, тренажёрный, на втором – зал борьбы. В цоколе созданы все условия для занятий кроссфитом и воркаутом. В залах единоборств размещены боксёрский ринг, борцовский ковер, татами, установлены современные тренажёры и специализированное оборудование для единоборств.

Комплекс собрал все боевые виды спорта в одном месте. Сюда со спортивных школ переехали тайский бокс, самбо, дзюдо, спортивная борьба. Количество детей, которые занимаются этими видами спорта, составляет более 550 человек.

Сегодня же г-н Артюхов заехал на строящуюся набережную озера Ханто. Здесь появится пирс, смотровая площадка, 500-метровая набережная, две игровые зоны для детей, волейбольная и футбольная площадки для любителей активного отдыха.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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