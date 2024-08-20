На Ямале осудят молодого мужчину за убийство районного депутата

В Красноселькупском районе будут судить мужчину, которого обвиняют в убийстве депутата. Подробности раскрывают в прокуратуре Ямала.

«По версии следствия, в марте 2024 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта убил свою знакомую путём нанесения ей не менее 13 ножевых ударов в область живота. Погибшая являлась депутатом Красноселькупской районной Думы, на её иждивении находилось двое малолетних детей», – уточнили в надзорном ведомстве.

Обвиняемый – 22-летний местный житель.

В марте в Красноселькупе простились с депутатом Ульяной Ткаченко. В августе ей должно было исполниться 36 лет.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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