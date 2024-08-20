На Ямале будут платить стипендии студентам-целевикам медвузов

На Ямале планируют платить стипендии не только студентам-ординаторам, но и всем студентам, обучающимся по целевому направлению от окружных больниц.

Проект постановления размещён на официальном сайте правительства ЯНАО.

«Предлагается установить ежемесячную стипендию в размере 2068,00 руб. ямальским студентам, заключившим договор о целевом обучении с медицинскими организациями округа. В 2024-2025 году стипендию получат 26 студентов, сдавших экзаменационную сессию на «хорошо» и «отлично». В период с начала учебного года до первой экзаменационной сессии (февраль включительно) стипендию будут выплачивать всем первокурсникам», – пояснили в пресс-службе губернатора Ямала.

Выплату стипендий хотят начать уже с 1 сентября 2024 года.

Размер именной стипендии губернатора подлежит ежегодной индексации.

При расторжении договора о целевом обучении студент возвращает выплаченную ему стипендию в полном размере.

В 2020 году власти Ямала уже вводили именные стипендии губернатора для ординаторов.

«За счёт средств окружного бюджета осуществляется предоставление именных стипендий губернатора округа студентам и ординаторам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования медицинского профиля по договорам о целевом обучении, на период реализации в Ямало-Ненецком автономном округе федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», входящего в национальный проект «Здравоохранение»,– говорилось в постановлении четырёхлетней давности.

Именные стипендии составляет 10 тыс. рублей в месяц каждая.

Салехард, Наталья Ефремова

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