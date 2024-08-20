В Муравленко открыли школу полного дня с продлёнкой и сном

В Муравленко открыли школу полного дня – там можно будет оставить ребёнка на весь день. Школа называется «Взлёт».

«1 сентября новая школа примет 500 детей, в том числе ребят из школ № 3 и 6, которые раньше учились в некапитальных зданиях», – сообщили в пресс-службе губернатора Ямала.

Кроме классов в школе есть актовый зал на 270 человек, библиотека, спортивные и тренажёрные залы, 25-метровый бассейн, атриум. Для ребят созданы зоны коворкинга, медиацентр, площадки для творчества.

В учебном заведении будет несколько спецификаций: военно-спортивная, искусство и ремесло, наука и техника, социальное. Также здесь расположится центр поддержки семей, имеющих детей с ОВЗ.

В школе полного дня младшие школьники после занятий будут находиться под присмотром учителей, заниматься спортом, выполнять домашние задания, вместе с педагогами посещать секции и музеи. Предусмотрена также возможность горячего питания для всех ребят и дневного сна для малышей. В прошлом году эту модель опробовали на базе нескольких школ округа.

С 1 сентября на Ямале проект расширят до девяти учреждений.

Муравленко, Наталья Ефремова

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