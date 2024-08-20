Жители Муравленко просят губернатора Артюхова сделать пятидневное обучение в школах

Жители Муравленко попросили у губернатора Ямала сменить шестидневный режим обучения в школах на пятидневный.

«Хотелось бы, чтобы у нас сделали в школах пятидневку. Многие родители подписывали петицию в пользу пятидневки. Мой ребёнок стаёт, головные боли», – сказала жительница Муравленко.

На вопрос ответила глава Муравленко Елена Молдован. «В течение всего прошлого учебного года работали активная часть родительской общественности в управлении образования. Они сами лопатили все документы, как составлять расписание и сами поняли, что они не смогут выполнить все требования с учётом имеющихся пространств и помещений. Физически это невозможно. Пока мы не отремонтируем капитально наши большие школы, мы не сможем это сделать. У нас двухсменный режим, очень плотный», – рассказала глава города.

Но при этом начальная школа учится только пять дней.

«На данный момент в каждой образовательной организации созданы рабочие группы, в состав которых входят работники учреждений, представители родительской общественности и ими сформулированы рекомендации, запланированные к внедрению с нового учебного года:

– «облегчённая суббота»: в расписание уроков на субботу включать уроки, требующие минимальных умственных затрат и больше двигательной активности со стороны детей, которые достигаются в том числе через использование соответствующих форм проведения уроков и занятий;

– включать в расписание сдвоенные уроки, которые позволят снизить утомительность учебного процесса и сократить продолжительность подготовки к домашнему заданию;

– контроль объёмов выдачи домашних заданий со стороны администрации образовательной организации», – добавили в городской администрации в комментариях к трансляции встречи губернатора с жителями.

Муравленко, Наталья Ефремова

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