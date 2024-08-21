Агрофирма на Ямале оставила без зарплаты 15 подростков

В Красноселькупском районе агрофирма наняла на лето подростков и не выплатил им зарплату. Долги перед ребятами погасили только после вмешательства прокуратуры. А накопилось долгов на 600 тыс. рублей, рассказали в прокуратуре Ямала.

«ООО Агрофирма «Толькинская» временно на период летних каникул трудоустроила 15 несовершеннолетних школьников для выполнения легкого труда. При этом работодатель не выплатил причитающуюся детям заработную плату за июль 2024 года», – уточнили в ведомстве.

Прокуратура района внесла директору предприятия представление.

После прокурорского вмешательства всем ребятам произведена выплата заработной платы в полном объёме.

Красноселькупский район, Наталья Ефремова

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