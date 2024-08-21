В Надыме грузовикам запретили парковаться на некоторых стоянках

В Надыме власти запретили грузовикам парковаться на некоторых улицах.
«В проект организации дорожного движения на дорогах и внутриквартальных проездах Надыма внесены изменения.
На нескольких парковочных зонах города теперь установлены знаки, запрещающие парковку прицепов и грузовых автомобилей, позволяя парковку только легковых авто. Речь о пяти участках:
– парковочная зона возле продуктового магазина «Магнит» в мкр. Олимпийском;
– проспект Ленинградский, парковочная зона по правую сторону после кольцевой развязки;
– проспект Ленинградский, парковочная зона по левую сторону после кольцевой развязки;
– парковочная зона, прилегающая к торцу жилого дома № 2 по ул. Заводской;
– парковочная зона внутриквартальных проездов и площадок: 9 мкр., возле продуктового магазина «Магнит» по проспекту Ленинградскому, 9А»,– сообщили в районной администрации.
Там добавили, что нарушителей эвакуируют. Расходы на эвакуацию и штрафстоянку придётся оплатить владельцам транспорта.
Надымский район, Наталья Ефремова
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