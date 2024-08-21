Главврача Трапезникова утвердили в должности главы Пуровскго района

Дума Пуровского района назначила Кирилла Трапезникова на пост главы района. Другими кандидатами были Олег Грицюк – директор МКУ «Управление городского хозяйства» и глава администрации деревни Харампур Олег Шмаков. В думу внесены были только фамилии Трапезникова и Грицюка. Об этом сообщается на сайте администрации Пуровского района. Ранее г-н Трапезников работал на посту главврача Новоуренгойской городской больницы.

Конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы Пуровского района возглавил заместитель губернатора, директор департамента внутренней политики ЯНАО Серей Климентьев.

В должность главы Пуровского района Кирилл Трапезников вступит 23 августа на торжественной церемонии инаугурации.

Пост главы Пуровского района стал вакантен после того, как Антон Колодин, руководивший территорией ранее, перешёл на место главы Нового Уренгоя – взамен экстренно ушедшего в отставку Андрея Воронова, которого через пару дней арестовали.

Пуровский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube