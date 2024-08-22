Жители Губкинского пожаловались на высокие тарифы «Ростелекома» Артюхову

Жители Губкинского пожаловались губернатору Дмитрию Артюхову на высокие тарифы «Ростелекома». Компания является в городе монополистом. Глава округа пообещал, что выяснит, почему в город не заходят другие провайдеры.

«У нас один провайдер интернета и телевидения. И хотелось бы уточнить, почему у нас такие дорогие тарифы, в Ноябрьске в два раза дешевле. Около 2 тыс. рублей, а в Ноябрьске 600-700 рублей», – спросила жительница города на открытой встрече с главой региона 21 августа.

Г-н Артюхов отметил, что проблема, скорее всего, в отсутствии конкуренции.

«Ответ один – конкуренция. У нас такой опыт на Ямале был во многих муниципальных образованиях. Провайдер один – две, три, четыре тысячи. Появляется второй – сразу пятьсот. Ну, это рыночная экономика, всё очевидно. Я не знаю, почему у вас тут нет конкуренции, вы вроде как не на краю света живете. Конечно, в нашей жизни 2 тыс. рублей, наверное, сегодня это не самое дорогое, в магазин-то сходишь, больше оставишь. Но хорошо, я просто потом повыясняю, почему нет других провайдеров»,– пообещал чиновник.

Губкинский, Наталья Ефремова

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