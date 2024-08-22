В Приуральском районе нашли тело пропавшего два месяца назад юноши

В тундре Приуральского района нашли тело пропавшего два месяца назад жителя. Следователи возбудили уголовное дело.

«По данным следствия, в лесотундровой местности вблизи села Аксарка Приуральского района 19 августа 2024 года обнаружены останки тела человека. По предварительной версии, останки принадлежат местному жителю 2005 года рождения, который 23 июня 2024 года вышел из дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено», – сообщили в СУ СК ЯНАО.



Следователи проводят экспертизы, в том числе генетическую.

Приуральский район, Наталья Ефремова

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