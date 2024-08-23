Пассажир поезда Новый Уренгой-Москва упал под состав и потерял стопу

В Нижнем Новгороде произошла трагедия с пассажиром поезда Новый Уренгой-Москва. Мужчина торопился заскочить в вагон, упал под движущийся состав и в итоге потерял стопу. Следователи начали проверку по факту ЧП.

«По предварительным данным, утром 23 августа поездом №11 Новый Уренгой – Москва на 3-м пути железнодорожного вокзала Нижний Новгород травмирован житель Рыбинска, 1987 г.р. Мужчина опоздал на поезд и попытался запрыгнуть на движущийся железнодорожный состав. Не удержавшись на поручнях поезда, он упал на рельсы и получил ампутацию стопы», – рассказали в Центральном управлении на транспорте следственного комитета.

Доследственная проверка проводится по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).



Мужчина госпитализирован в больницу для оказания срочной медицинской помощи.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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