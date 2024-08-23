Губернатор Артюхов отрекомендовал населению Пуровского района нового главу Трапезникова

Назначенный на пост главы Пуровского района Кирилл Трапезников вступил в должность публично – во время встречи с населением главы ЯНАО Дмитрия Артюхова. Церемония состоялась перед началом встречи 23 августа. Губернатор охарактеризовал г-на Трапезникова как хорошего управленца и как человека, который хорошо знаком с районом, поскольку вырос в Тарко-Сале. Г-н Трапезников вырос в семье врачей и сам до недавнего времени работали на посту главврача больницы в Новом Уренгое.

Кирилл Трапезников сегодня во время принесения присяги на минуту замешкался, очевидно, переволновавшись, забыл слова. Но спустя время продолжил речь. На это обратил внимание губернатор Дмитрий Артюхов, отметив, что как никто не понимает, что сейчас нового главу захлёстывают эмоции и выступать перед такой большой аудиторией непросто в такой торжественный и волнительный момент.

«Как настоящий хирург, в сложный момент, эмоциональный, когда даёшь клятву, эмоции захлёстывают, Кирилл Михайлович хладнокровно собрался и всё точно сделал», – пошутил глава ЯНАО. «Вас эта земля сформировала, тысячи людей знают ваших родителей, династию врачей. Вы здесь выросли. И потом уже несли службу главным врачом. Уверен что тот путь, который есть, он будет вам помогать. Уверен, что те навыки, которые есть у настоящего врача, понять, что болит у человека- это качество, которое нужно главе Пуровского района. Пуровская земля будет вас поддерживать», – продолжил г-н Артюхов.

В канале «Пул 89» сегодня также появилось объяснение г-на Артюхова о том, почему главой Пуровского после ухода Антона Колодина назначен Кирилл Трапезников.

«Это моя давнишняя задумка. Кирилл Михайлович – достойный сын Пуровской земли. Его родители – уважаемые люди. Отец его – почётный житель Пуровского района. И детство там провёл. И, несмотря на молодой возраст, показал себя серьёзным управленцем в медицине. Кто-то говорит, что я Кирилла помню в коляске, потому что я очень дружил с его отцом. Это то, что я очень уважаю и ценю. Это очень круто для доверия жителей», – объяснил глава округа.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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