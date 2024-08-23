В Тарко-Сале построят новый культурный центр. В нём будет сцена, выставочный зал. Анонсировал новый объект глава ЯНАО Дмитрий Артюхов во время встречи с жителями 23 августа 2024 года в Тарко-Сале.

«Мы к вам приехали с совещания с командой района. Намечаем план на перспективы. Есть, понятно, в ряде социальных объектов нахождение в старых зданиях. Во многом ответ будет дан благодаря новому культурному центру. «Ягель» у него рабочее название. Где появится и сцена главная, концертный зал, выставочная зона», – сказал губернатор.

Он добавил, что скоро округ приступит к проектированию.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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