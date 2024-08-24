В Тарко-Сале утонул потерявшийся малыш

В Тарко-Сале нашли тело мальчика, которого искали накануне во время встречи жителей с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым. В микрофон вчера объявили, что мальчик не разговаривает.
Как уточнили агентству «Новый День» в следственном управлении СК Ямала, ребёнок утонул, проводится доследственная проверка. Известно, что мальчик гулял с мамой, она отвлеклась и он ушёл к реке.
Погибшему было 4 года.
Пуровский район, Наталья Ефремова
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