В Тарко-Сале утонул потерявшийся малыш

В Тарко-Сале нашли тело мальчика, которого искали накануне во время встречи жителей с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым. В микрофон вчера объявили, что мальчик не разговаривает.

Как уточнили агентству «Новый День» в следственном управлении СК Ямала, ребёнок утонул, проводится доследственная проверка. Известно, что мальчик гулял с мамой, она отвлеклась и он ушёл к реке.

Погибшему было 4 года.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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