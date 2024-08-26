Власти Ямала возместят продюсерам половину стоимости фильма о регионе

Власти Ямал утвердили субсидии для организаций кинематографии. Деньги будут выплачивать тем, кто будет снимать «национальные фильмы» на территории автономного округа. Казна региона готова возместить до половины стоимости фильма. Не обязательно сюжет должен быть связан с регионом, но если так, то денег дадут больше.

«Киностудиям предлагается возмещение части затрат, понесённых на производство национальных фильмов на территории автономного округа. Это позволит повысить туристическую привлекательность и популяризовать автономный округ. Отбор получателей субсидий будет проходить на конкурсной основе», – говорится в постановлении правительства округа.

Размер субсидии может быть увеличен, если фильм покажут по ТВ и в кинотеатре, если фильм рассказывает о судьбе личности, связанной с Ямалом.

При этом губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказывал, что округ уже работает со знаменитыми современными режиссёрами и сценаристами для создания киноленты.

«Мы хотим прийти к большому кино про Север, про Ямал. Работаем со сценаристами. Не хочется делать банальное – пришёл, разбурил, фонтан пошёл. Хочется, чтобы это было действительно хорошее кино. Работаем с самыми известными режиссёрами, с кем-то из них рано или поздно договоримся и найдём решение. Хочется сделать отлично», – поделился планами глава округа на встрече с жителями Муравленко.

Он рассказал, что власти в поиске интересной сюжетной истории, интересной судьбы для картины.

«Убеждён, то в нашем искусстве, освоение Западной Сибири – и нефти Югры, и газа Ямала – не отражено должным образом. Но, признаюсь. Может, это кого-то будет стимулировать найти свои семейные архивы. Нет хорошего материала, мы работаем со сценаристами. Они говорят: «Дайте нам какую-то историю, драму: чтобы всё сломалось, а кто-то вопреки всему это починил». Из разных судеб картинка вырисовывается, чего-то однозначного, книги, которая бы разошлась миллионными тиражами, нет. Видимо, люди были заняты делом и не до книг тогда было», – поделился проблемой глава округа с жителями.

Салехард, Наталья Ефремова

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