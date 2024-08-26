В Новом Уренгое построят новый роддом по советам клиники «Мать и дитя»

В Новом Уренгое появится новый роддом. Его будут строить между новым хирургическим корпусом и действующим перинатальным центром. Об этом сообщил 26 августа 2024 года губернатор ЯГАО Дмитрий Артюхов на встрече с жителями.
«Советуемся с теми клиниками, которые имеют лучшие отзывы у молодых мам, «Мать и дитя» известная. Чтобы мы все хитрости, все правильные решения заложили, чтобы у нас на Ямале клиника была по самым высоким стандартам», – рассказал глава ЯНАО.
Новый Уренгой, Наталья Ефремова
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