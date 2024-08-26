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Понедельник, 26 августа 2024, 19:56 мск

Новости Ямал

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Губернатор Артюхов отказался публично обсуждать замену пробе Манту

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отказался публично отвечать на вопрос об альтернативных способах выявления туберкулёза. Группе родителей, которые спросили об этом, он предложил приватно поговорить с главой Депздрава ЯНАО Сергеем Новиковым.

«Выступаю от лица всех родителей округа. Мы добиваемся второй год, чтобы нашим детям проводили безопасную диагностику туберкулёза, у нас есть ответ Мурашко, есть ответ депутата Госдумы, что такое возможно. Вносятся изменения в территориальную программу ОМС и это всё доступно. Два года нам департамент пишет отписки и никаких движений в эту сторону не происходит», – сказала одно из инициативных родительниц.

Речь, вероятно, идёт о возможности вместо пробы Манту делать квантифероновый тест. Ответ озвучивать не стали.

«Я потом узнаю итог вашего разговора», – сказал губернатор группе инициативных родителей. Однако всем остальным заинтересованным слушателям, выходит, узнать мнение Депздрава и губернатора не получится.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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