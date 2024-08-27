Авиакомпания «Ямал» удвоила норму бесплатного багажа для участников СВО и их родственников

Авиакомпания «Ямал» в два раза увеличила норму бесплатного провоза багажа для участников СВО. Теперь по специальному тарифу для военнослужащих можно бесплатно провозить до 50 килограммов – это два багажных места.

Данная льгота распространяется помимо участников СВО на их супругов, детей и родителей действующих и погибших бойцов.

«Работа с участниками СВО находится в приоритете, стараемся создавать комфортные условия для наших бойцов. Ребята летают с тяжелой объемной экипировкой, чтобы удобнее было перевозить, норма багажа увеличена – общий вес за два багажных места до 50 кг. Наблюдаем рост интереса к перелетам «Ямалом» среди военнослужащих и их семей, контролируем наличие мест на рейсах для них. Особенно обращаем внимание на высокий сезон, например, за первые два летних месяца перевезли 1400 пассажиров: участников СВО, их родителей, супругов и детей», – отметил Артем Лобачев, генеральный директор АО «АТК «Ямал».

За весь период действия программы специальным тарифом воспользовались почти пять тысяч военнослужащих и членов их семей, среди них более 400 несовершеннолетних пассажиров. Самыми популярными направлениями стали маршруты в Сочи и Минеральные Воды из Тюмени, Салехарда и Нового Уренгоя.

Стоимость билета по специальному тарифу зависит от направления, количество перелетов на одного пассажира не ограничено. Подробные условия, адреса касс и список документов для оформления перевозки можно узнать на сайте авиакомпании «Ямал».

Салехард, Елена Васильева

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