На Ямале мужчина во время убил соседа ножом

На Ямале мужчина в пылу ссоры убил соседа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, следствием установлено, что 15 августа 2024 года в поселке Харп между двумя мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый, 1962 года рождения, нанес соседу два удара ножом, один из которых стал смертельным. Потерпевший, 1955 года рождения, скончался в больнице от колото-резаного проникающего в полость черепа ранения.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube