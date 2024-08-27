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Вторник, 27 августа 2024, 11:30 мск

Новости Ямал

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На Ямале мужчина во время убил соседа ножом

На Ямале мужчина в пылу ссоры убил соседа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, следствием установлено, что 15 августа 2024 года в поселке Харп между двумя мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый, 1962 года рождения, нанес соседу два удара ножом, один из которых стал смертельным. Потерпевший, 1955 года рождения, скончался в больнице от колото-резаного проникающего в полость черепа ранения.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Салехард, Елена Васильева

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