На Ямале горит 18 гектаров леса. Как сообщает в своем ВК департамент гражданской защиты ЯНАО, огонь уже локализован, ведется ликвидация возгорания. В борьбе с огнем задействованы 17 сотрудников Ямалспаса, населенным пунктам и объектам жизнеобеспечения ничего не угрожает.

Всего в период пожароопасного сезона 2024 года на территории округа произошло 137 природных пожаров, охвативших площадь 3 021 гектар. Все пожары произошли на удалении от объектов жизнеобеспечения и населенных пунктов. Переход огня на жилые строения и объекты экономики не допущен. Благодаря оперативным действиям все пожары были ликвидированы в первые сутки после обнаружения.

Для предупреждения новых возгораний ведется ежедневный мониторинг природных пожаров при помощи малой авиации, беспилотников дальнего действия, системы «Лесохранитель» и автопатрулирования.

Салехард, Елена Васильева

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