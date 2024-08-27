На Ямале конкурс в ПТУ составил 3 человека на место

На Ямале подвели итоги приемной компании в профтехучилища. Итоговый конкурс составил 3 человека на место.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа, самыми популярными стали колледжи Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда.

На 2290 бюджетных мест в семи колледжах автономного округа и Ноябрьском институте нефти и газа (филиале) Тюменского индустриального университета подано от абитуриентов 7158 заявлений. Самой популярной специальностью стала «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Конкурс составил пять заявлений на место. Такая же высокая конкуренция была на программе Профессионалитета по специальности «Туризм и гостеприимство».

Впервые в этом году в первоочередном порядке, в соответствии с федеральным порядком приема на бюджетные места, подали заявления 57 детей участников специальной военной операции. Самыми популярными направлениями обучения стали – «Информационные системы и программирование», «Сестринское дело», «Туризм и гостеприимство», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождение». На Ямале студентам этой категории полностью компенсируют стоимость обучения в средних профессиональных образовательных учреждениях.

В программы среднего профессионального образования, с учетом потребности регионального рынка труда, введены 12 новых специальностей и профессий. В их числе «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газохранилищ», «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)», «Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков», «Оператор транспортного терминала», «Бурение нефтяных и газовых скважин».

По статистике, каждый второй студент будет учиться с 1 сентября по техническим профессиям и специальностям.

В этом году ребята из кочевых семей продолжат получать образовательные сертификаты. Мера поддержки введена по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Благодаря этому абитуриенты, которым при поступлении на конкурсе аттестатов не хватило полбалла, получат возможность обучаться по образовательным программам среднего профессионального образования. 75 сертификатов будут распределены среди ребят Ямальского многопрофильного колледжа и его филиала в Лабытнанги, Новоуренгойского многопрофильного и Надымского профессионального колледжей, Тарко-Салинского профессионального колледжа. Кроме оплаты обучения он гарантирует также проживание, питание, покупку одежды и ежемесячную стипендию.

С этого учебного года десять студентов, очно обучающихся в колледжах Ямала по профессиям и специальностям, связанным с топливно-энергетическим комплексом, будут ежемесячно получать по восемь тысяч рублей. Стипендия будет назначаться раз в год. Имена получателей в этом учебном году станут известны 4 сентября.

Салехард, Елена Васильева

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