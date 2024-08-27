Участники СВО на Ямале смогут бесплатно стерилизовать питомцев

На Ямале для участников специальной военной операции, а также инвалидов и ветеранов ввели новую меру поддержки – они смогут стерилизовать домашних животных бесплатно.

Мера поддержки будет работать с 1 января 2025 года, сообщили в пресс-службе правительства Ямала.

За год бесплатно можно стерилизовать двух питомцев. Но у четвероногих должна быть регистрация. Чипированием собак и кошек власти занимаются с прошлого года. Также у животных должна быть прививка об бешенства. И регистрация, и прививка в регионе бесплатны, и желающие избавить питомцев от наследства могут привить своих любимцев и поставить их на учёт во время осмотра.

«Проведение в течение нескольких лет акций по льготной стерилизации показало заинтересованность жителей округа. Только за этот год в них приняли участие владельцы более чем 600 собак и кошек. При поддержке губернатора автономного округа Дмитрия Артюхова было принято решение о бесплатной стерилизации животных для отдельных категорий населения», – объяснил начальник отдела регионального государственного контроля и обращения с животными службы ветеринарии ЯНАО Антон Быков.

Стерилизовать животных будут в государственных ветлечебницах.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube