Собака без намордника и без присмотра напала на ребёнка в Ямальском районе

В Ямальском районе хозяйская собака напала на ребёнка – семье пострадавшего с помощью прокуратуры удалось наказать владельца животного. С него взыскали компенсацию. Выяснилось, что собака гуляла без намордника и без присмотра.

«В мае текущего года 11-летнего мальчика за правую голень укусила собака, которую местный житель выпустил на самовыгул без намордника. Учитывая, что ребёнку причинен моральный и физический вред, прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании с владельца собаки соответствующей компенсации», – пояснили в надзорном ведомстве.

Компенсация составила 12 тыс. рублей.

Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

Чаще на Ямал компенсацию за нападение на людей взыскивают с муниципалитета – потому что собаки оказываются безнадзорными.

Ямальский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube