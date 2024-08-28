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Среда, 28 августа 2024, 12:50 мск

Новости Ямал

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Компанию «Уренгойдорстрой» хочет купить крупный игрок из ХМАО

Фото – аккаунт администрации Нового Уренгоя в ВК

Компания «Ханты-мансийскдорстрой» намерена купить предприятие «Уренгойдорстрой». Такое ходатайство ХМДС поступило в ФАС, пишет РБК.

«ХМДС» является крупнейшим подразделением компании «АВТОБАН». Фирма «Уренгойдорстрой» сейчас принадлежит полностью Александру Рыскову, однако долгое время в учредителях были члены семьи экс-заместителя губернатора ЯНАО Алексея Ситникова. Виктор Ситников – отец бывшего члена правительства Ямала – 25 лет руководил предприятием.

Когда будет вынесено решение ФАС о согласовании сделки – неясно.

Эксперты, опрошенные РБК, говорят о том, что сумма сделки может составить 6-7 млрд рублей. Такую сумму называет гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Саму сделку он оценивает как одну из крупнейших в отрасли за последнее время.

Компания получает очень крупные подряды на Ямале.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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