Компанию «Уренгойдорстрой» хочет купить крупный игрок из ХМАО

Компания «Ханты-мансийскдорстрой» намерена купить предприятие «Уренгойдорстрой». Такое ходатайство ХМДС поступило в ФАС, пишет РБК.

«ХМДС» является крупнейшим подразделением компании «АВТОБАН». Фирма «Уренгойдорстрой» сейчас принадлежит полностью Александру Рыскову, однако долгое время в учредителях были члены семьи экс-заместителя губернатора ЯНАО Алексея Ситникова. Виктор Ситников – отец бывшего члена правительства Ямала – 25 лет руководил предприятием.

Когда будет вынесено решение ФАС о согласовании сделки – неясно.

Эксперты, опрошенные РБК, говорят о том, что сумма сделки может составить 6-7 млрд рублей. Такую сумму называет гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Саму сделку он оценивает как одну из крупнейших в отрасли за последнее время.

Компания получает очень крупные подряды на Ямале.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube