В Надыме спроектировали слишком дорогую школу и теперь надо переделывать проект

В Надыме пока не будет новых школ. В планах такое учреждение есть, но его проект пришлось переделывать – он оказался слишком дорогим. Об этом сегодня сообщил глава округа Дмитрий Артюхов на открытой встрече с жителями Надымского района.

«Есть проект новой школы в Надыме, но он получился очень уникальным. И стоимость его – свыше 5 млрд рублей. Это сегодня запретительная стоимость для нас. Сейчас ведётся работа по замене, по перепроектированию. 5 млрд рублей –это мы должны отказаться от всего комплекса развития. Как только новый проект будет готов, будем строить. Плюс ещё задача – построить школу в Кутопьюгане», – ответил губернатор на вопрос жительницы района.

Кто виноват в том, что школу спроектировали без учёта типовых решений, и сколько средств уйдёт на перепроектирование – неясно.

Надымский район, Наталья Ефремова

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