На трассе Когалым-Ноябрьск перевернулся автобус с вахтовиками

На трассе Когалым-Ноябрьск сегодня утром вахтовый автобус попал в ДТП. ЧП случилось в 6:36 в Сургутском районе. Как сообщил глава Депздрава Югры Алексей Добровольский, в момент происшествия в автобусе находились 11 человек, включая водителя.

«На месте ДТП работали две бригады скорой медицинской помощи из Когалыма. 6 пострадавших лёгкой и средней степени тяжести доставлены в Когалымскую городскую больницу», – уточнил чиновник в своём тг-канале.

Как пояснили в полиции ХМАО, 61-летний водитель, управляя вахтовым автобусом «ГАЗ», по неустановленной на данный момент причине не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

Полицейские работают на месте ДТП.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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